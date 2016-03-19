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برج العذراء حظك اليوم السبت 19/3/2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 19/3/2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 19/3/2016

على الصعيد المهنى:
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تشعر اليوم بثقة شديدة فى قدراتك فى العمل خاصة بعد أن تواجه مشكلة كبيرة جدًا وتتمكن من حلها بكل سهولة ومرونة، قد تحدث أزمات أخرى فى مجال العمل لكنها ستكون طفيفة وستتمكن أيضًا من إدارتها بنجاح وهذا يجعلك تنال إعجاب زملاء عملك ورؤسائك أيضًا وقد تحظى بمكافأة قريبًا.

على الصعيد العاطفى:
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رغم أنك مرتبط بشخص فى الوقت الحالى إلا أنك تشعر ببوادر إعاجب نحو شخص آخر يبدو لك أفضل بكثير من شريكك الحالى، ولكن الحقيقة أنه مجرد وهم ويجب أن تنتبه لذلك، والأفضل أن تتجنب هذه الفتنة وتحافظ على ما فى يديك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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عليك أن تكون حذرًا فى اختياراتك للطعام اليوم، فمن المتوقع أن تواجه مشاكل فى المعدة ومشاكل عسر الهضم، وقد يتطور الأمر لأشياء أكثر خطورة لذا احرص على تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية، وإذا كنت تعانى حالات مرضية مزمنة، قد تواجه هجوما حادا اذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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تعانى توترًا خفيفًا يتصاعد مع مرور اليوم حاول ألا تستسلم له وحاول أن تعرف السبب الجذرى لهذا التوتر حتى تستعيد سلامك النفسى مرة أخرى.

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مصر 365

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