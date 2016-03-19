حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 19 مارس

برج الجدى حظك اليوم السبت 19\3\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>مواظبتك على على عمل لا تحبه لن يفيدك بأى حال، بالعكس سيجعلك غير قادر على الإنجاز .. من المفهوم جداً الاحتياج للعمل، ولكن أثناء عملك هذا، قم بالبحث عن مجال يناسبك أكثر، فليس معنى أن دراستك فى مجال معين، أن تلزم نفسك بالعمل فيه، فالحياة أمامك مجالاتها واسعة، ابدأ من الصفر، خذ المزيد من الكورسات فى المجال الذى تحبه، وانطلق.

الجدى على الصعيد العاطفى:

>الأشخاص اللذين لا يعرفون أنفسهم جيداً، يقعون فى الكثير من الأخطاء مع شركاء حياتهم .. وقد تصل هذه الأخطاء حد الظلم، لذلك ينبغى عليك تحديد ما تريد، حتى لا تظلم شخصاً لا ناقة له ولا جمل فى مزاجك المتغير والمتقلب.

الجدى على الصعيد الصحى:

>ينبغى عليك الاهتمام بصحتك النفسية بنفس القدر الذى تسعى فيه للحصول على اللياقة البدنية، فكما أن مظهرك مهم، نفسيتك مهمة كذلك، لذلك قم بالترويح عن نفسك، وممارسة رياضة تساعدك على تصفية ذهنك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تحتاج للاستقرار بعد مرورك بالكثير من المغامرات الفترة الماضية، تحتاج أن تلتقط أنفاسك، لتستطيع أن تغامر من جديد، خذ هدنة، وابتعد عن المخاطر قدر الإمكان هذه الفترة، فالحياة يجب أن يحدث فيها بعض التوازن، فهى ليست مغامرة على الدوام، وليست روتين دائم، قم بالموازنة لتحصل على السعادة التى تتمناها

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19/3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>الأمور لا تسير بالطريقة التى تخطط لها أو ترغب بها وكل خطط العمل الخاصة بك التى أعددتها فى وقت مبكر تنحرف عن مسارها وهو ما يسبب لك إحباطًا وإزعاجًا شديدًا ويؤثر على إنتاجيتك طوال اليوم. حاول أن تضبط أعصابك وتسترد هدوئك وتحاول أن تكون أكثر مرونة فى خطط عملك.

على الصعيد العاطفى:

>الكواكب المتحكمة فى حياتك العاطفية فى ذروة نشاطها الآن لذلك من المتوقع أن تعيش لحظات حب رائعة فحاول أن تستفيد للدرجة القصوى من هذا وضع خطط لأن تفعل شيئا خاصة مع شريك حياتك أو تدبر مفاجأة له.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>مخاطر نمط الحياة الحالى الخاص بك تبدأ فى الظهور لك الآن يمكنك أن تبدأ نظامًا آخر لتداركها وقد تضطر للخضوع لفحص طبى ومن المرجح أن يلفت هذا الفحص انتباهك إلى خطر محتمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>أنت فى مزاج يجعلك قادرًا على تقديم أفضل ما لديك، رغم أنك تعيش بعض التوتر والأوقات الصعبة، إلا أن أهم مميزاتك هى أنك لديك قدرة على مواجهة هذه الأوقات الصعبة بمرونة وذكاء.

برج الدلو حظك اليوم السبت 19\3\2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:>فرصة سفر للعمل ستعرض عليك اليوم، لذلك يجب أن تكون منفتح جدًا لاستقبال هذا الخبر بصدر رحب، الوقت غير مناسب لليأس، حيث أنه يعد فرصة كبيرة لإظهار قدراتك فى عملك، المجهود الجماعى سيفيدك كثيرًا، حيث أنه يجعلك فى تقدم دائم، لا تجعل الأنانية تسيطر عليك.

الدلو على الصعيد العاطفى:

>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية، لا تتعدى المساحة الشخصية لشريك حياتك، ولا تحاول أيضًا تبرير ذلك باسم الحب من الضرورى أيضًا السماح لشريك حياتك بالتحدث معك وقتما يرغب، حاول التقليل من الغيرة قليلا، فقد تحدث الكثير من المشاكل لك بسببها.

الدلو على الصعيد الصحى:

>عليك أن تكون حذرًا حول ما تأكله اليوم، مشاكل فى المعدة وعسر هضم يصيبك اليوم، ولكن فى بعض الحالات قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة، تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات السكرية، الذين يعانون من حالات صحية مزمنة قد يواجههوا هبوط حاد إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>إذا فشل الناس فى فهمك، لا تضيع وقتك فى الحزن على فهمك بطريقة خاطئة، تصرف بتلقائية وبشخصيتك العادية ولا تتصنع شخصية أخرى، كن حذرًا من المقربين لديك.

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>برج السرطان حظك اليوم السبت 19\3\2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:>ينبغى دوماً الفصل بين الخلافات الشخصية وبين عملك، عاطفتك تجعلك تخسر الكثير، يجب عليك معاملة زملاء العمل بطريقة حيادية لا علاقة لها بخلافاتكم، لأن هذا يؤثر سلباً بالتأكيد على مصلحة العمل، وعلى أدائك، وعلى تقدمك ونجاحك، كن عادلاً فى حكمك على الآخرين، ولا تجعلك أهواءك تؤثر عليك .. خاصة إن كنت فى مركز قيادى يقتضى ضرورة الفصل بين العاطفة والعقل، وعدم أخذ قرارات بناءً على انفعال عاطفى.

السرطان على الصعيد العاطفى:

>كما أن الحياة يلزمها التغيير والتجديد، فالعلاقات العاطفية يلزمها هذا بالتأكيد، ولذلك عليك أن تقترح أماكن جديدة لشريك حياتك، وأيضاً عليك أن تفاجئه بهدايا لم تكن فى الحسبان وبدون أى مناسبة، استمع إليه، وساعده على إيجاد الحلول، هذا كله من شأنه أن يقرب بينكما أكثر وأكثر.

السرطان على الصعيد الصحى:

>عندما تأخذ جوانب حياتك المختلفة من صحتك، إذاً أنت فى خطر ومأذق كبير .. عليك أن تواظب على التمارين الرياضية، وشرب الكثير من المياه حتى تستعيد طاقتك، والنوم بشكل جيد، والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة، فالطعام الصحى سينعكس على لياقتك البدنية، وصحتك، ونفسيتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تأكد أن بعد أى أزمة يأتى الفرج، فكن على يقين أن العسر يتبعه يسراً، فتفائل، ولا تتوقف عن الحياة، مارسها كما يجب .. وقم بالتعرف على الكثير من الأصدقاء الجدد، فتجديد العلاقات يبث فينا الحياة

برج العذراء حظك اليوم السبت 19/3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>تشعر اليوم بثقة شديدة فى قدراتك فى العمل خاصة بعد أن تواجه مشكلة كبيرة جدًا وتتمكن من حلها بكل سهولة ومرونة، قد تحدث أزمات أخرى فى مجال العمل لكنها ستكون طفيفة وستتمكن أيضًا من إدارتها بنجاح وهذا يجعلك تنال إعجاب زملاء عملك ورؤسائك أيضًا وقد تحظى بمكافأة قريبًا.

على الصعيد العاطفى:

>رغم أنك مرتبط بشخص فى الوقت الحالى إلا أنك تشعر ببوادر إعاجب نحو شخص آخر يبدو لك أفضل بكثير من شريكك الحالى، ولكن الحقيقة أنه مجرد وهم ويجب أن تنتبه لذلك، والأفضل أن تتجنب هذه الفتنة وتحافظ على ما فى يديك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>عليك أن تكون حذرًا فى اختياراتك للطعام اليوم، فمن المتوقع أن تواجه مشاكل فى المعدة ومشاكل عسر الهضم، وقد يتطور الأمر لأشياء أكثر خطورة لذا احرص على تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية، وإذا كنت تعانى حالات مرضية مزمنة، قد تواجه هجوما حادا اذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تعانى توترًا خفيفًا يتصاعد مع مرور اليوم حاول ألا تستسلم له وحاول أن تعرف السبب الجذرى لهذا التوتر حتى تستعيد سلامك النفسى مرة أخرى.

برج العقرب حظك اليوم السبت 19\3\2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>حاول تقبل النصائح التى توجه لك فى عملك ونفذها، يجب تغيير خطة العمل كاملة قبل ارتكاب أى خطأ، فربما تحدث أخطاء لا يتم التغاضى عنها، الوضع المالى لديك متوازن لكن حاول أن لا تكون مبذر، هناك تدفق فى النصائح من المقربون لك بشأن عملك، حاول الاستماع اليها بعناية.

العقرب على الصعيد العاطفى:

>لديك شخصية ساحرة تجذب إليك الطرف الآخر، لكن حاول أن لا تدخل فى أى علاقة أخرى هذه الأيام، ستشعر بأنك قد فعلت القرار الصحيح بأخذ فترة ن العزلة والراحة، لكن حاول أن لا تطيل من فترة الراحة، مشاكل عاطفية ستحدث لك الأيام المقبلة حاول تجنبها بالدبلوماسية.

العقرب على الصعيد الصحى:

>حتى لا يظهر عليك تجاعيد الكبر حاول اتباع نظام غذائى جيد ومعقول، اهتم بمظهرك قليلا هذه الأيام، الابتعاد عن التدخين سيجعل صحتك أفضل، من الضرورى الحفاظ على رشاقتك، شرب الماء كثيرًا سيفيد من تحسين آداء الجسد، توقف عن السهر فهو يرهق عينيك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>هذا اليوم هو يوم من العمل الجاد والشاق بالنسبة لك، من المحتمل أن تكون قادرًا على إنهاء بعض المشاريع، رؤسائك فى العمل سيشيدون بك هذه الفترة، اغتنم هذه الفرصة لتتقدم مهنيًا.

حظك اليوم برج الحمل السبت 19 /3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:>مواليد الحمل يتميزون بقدرة كبيرة على الاختراع والابتكار فى الجانب العملى يحاولون طوال الوقت أن يكون لهم دور ملموس وكبير فى عملهم حتى لا يأخذ مكانهم أحد أخر ، يرون أن النجاح العملى يصنع لهم توازن نفسى يجعلهم قادرين على العيش فى مجالات الحياة المختلفة ، يلقبهم البعض بماكينة عمل من شدة حبهم للعمل والتفانى فى جميع التفاصيل .

على الصعيد العاطفي:

>يعرف عن مواليد الحمل بأنهم فاشلين فى الجانب العاطفى ، فهم لا يرون للحب قيمة فى حياتهم ، لذا نجد أن حياتهم الاسرية غير مستقرة وكأنهم يريدون أن يظلو طيور مهاجرة طوال الوقت لا تحط على غصن أمان ، عندهم قدرة كبيرة على تزيف الحقائق.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>لديك مشكلة صحية قديمة بدأت تطفو على السطح من جديد عليك التصدى لها حتى لا تكبر القصة أكثر من ذلك فأنت إنسان يعرف جيدا أن الصحة أهم مافى الحياة سوف يكون لديك فرصة كبيرة فى رعاية نفسك وتقديم الدعم المطلوب إذا نظمت وقتك بصورة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تتوقع الأبراج أن تدخل علاقة عاطفية جديدة ، سوف تحاول من جانبك أن تبتعد عن المشاكل ولكن الماضى يطاردك وأنت تسير فى نفس الاتجاه بكل قوة مما يجعلك قد تخسر كل شئ فى لحظة ، على الجانب العملى سوف تحصل على فرصة عمل جيدة فى الفترة القادمة حاول أن تثبت نفسك فيها بكل جدارة

حظك اليوم برج الميزان السبت 19 /3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>يتميز مواليد برج الميزان بقدرة كبيرة على العمل تحت ضغوط العمل المختلفة فهم من الأشخاص التى تعرف جيدا كيف تصل إلى احلامها مهما كانت الصعاب، يحاول الكثيرون فى محيط عملك أن ينالو من طاقتك ولكنك تحاول طوال الوقت التصدى لهم ، لا تتراجع فأنت قادر على المثابرة لتصل إلى ماتريد ، لديك فرصة جيدة فى المرحلة القادمة حتى تعوض بعض الخسائر التى وقعت فيها عليك أن تتعلم من أخطائك حتى لا تحدث من جديد .

على الصعيد العاطفى:

>الحب فى حياة مواليد الميزان يأخذ مقدار كبير فهم عاشقون جيدون لديهم قدرة على العطاء فى أصعب الظروف الحياتية ولذلك عليك أن تكون حبيب مخلص فى حياة الميزان ، لا تنظر إلى الحياة العائلية على أنها عبء واقع على كاهلك ولكن عليك أن تعيش فى الحياة العاطفية بطريقة أكثر تحرر وانطلاق

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>تحاول طوال الوقت الوصول إلى الوزن المثالى حتى لا تصاب ببعض الأمراض ، عليك الاستمرار فى هذا الطريق ، فدائما أنت قادر على التحدى ، الصحة لا يوجد اغلى منها فى حياة الإنسان حاول أن تكون مثالى فى حياتك الصحية لتكسب صحة جيدة

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك الشخصية ، لكن سيكون لديك بعض المشاكل فى محبط العمل أنت قادر على تجاوزها بقليل من الصبر والحكمة حتى لا تصاب بالإحباط

حظك اليوم برج الأسد السبت 19/ 3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>على الرغم من النجاحات التى حصدها هذا البرج فى الفترات السابقة على المستوى العملى، إلا أن هذه الفترة مليئة بالمشاكل والعراقيل التى قد تعيقه عن مسيرة تقدمه، لذلك يجب أن يكون أكثر هدوءا وأن لا يستسلم لاحساس التكاسل والتراخى .

على الصعيد العاطفى:

>ما زالت حالة الحب الكاذبة التى يعيشها هذا البرج تخيم على مشاعره، فهو يعتقد أنه فى حاجة إلى العيش داخل قصة حب الأمر الذى يدفعه إلى اتخاذ بعض القرارات لخاطئة والدخول فى علاقات عاطفية غير صحيحة .

برج الأسد على الصعيد الصحى

>لا داعى للقلق بشان الحالة الصحية، فهذا البرج من أكثر الأبراج التى تراعى نفسها وتأخذ بالها من أى مكشلة صحية بسيطة تواجهه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تراجع كبير فى مستوى حياتهم العاطفية لذلك لا داعى للتسرع فى اتخاذ القرارات ويفضل أن نكون فى قمة الهدوء،اما الحياة العاطفية ما زالنا نعيش قصة حب كاذبة يجب ان نستفيق منها .

حظك اليوم برج الثور السبت 19/3 /2016

>الثور على الصعيد المهنى:>التفاؤل يساعدك كثيراً هذه الفترة خاصة أن هذه الأوقات تحتاج إلى تركيز أكثر و تعامل بشكل مرن، الأجواء العملية تساعد على الإبداع، استثمر هذه الفرصة ولا تجعل هذه الأيام تمر دون أن تنفذ عدد من الأفكار المؤجلة، فستعرف قيمة هذه الأفكار لاحقاً، و ابتسم لأن الأحوال المالية فى طريقها للتحسن.

على الصعيد العاطفى

>أساليبك المميزة فى الغزل و الطرق المختلفة التى تستخدمها لتكسب قلب شريك حياتك، تجعل علاقتكم فى تميز دائماً، الميل إلى الإصرار و المحاولات المستمر فى إنهاء أى مشكلات بينك وبين الحبيب، كفيلة أن تجعله يشعر باهميته وبحقيقة مشاعرك تجاهه، فبالرغم من طبعك العنيد إلا إنك فى الحب من أكثر الأشخاص الذيت يتعاملون بمرونة.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية مستقرة والفرصة حالياً متاحة لممارسة الرياضة، والذهاب إلى أحد الأماكن للاستجمام مع الأسرة أو الأصدقاء، الأكلات المفضلة تشعرك بالسعادة لكن الأهم الأ تنسى التحكم فى الدهون والسعرات الحرارية العالية، حتى لا تتسبب فى مشكلات صحية بعد ذلك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة جداً فى حياته وتدعمه مشاعر التفاؤل فى الناحية العملية وتحفزه على تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأفكار المؤجلة، لا يمكن أن يحى مولود الثور بدون حب، فبالرغم من صعوبة إيقاعه فى الحب، إلا أن وجود الحب الحقيقى يجعله يندفع بكل طاقته وعواطفه نحو الحبيب.

حظك اليوم برج الحوت السبت 19/ 3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>تقدم كبير سيشهده برج الحوت على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.

على الصعيد العاطفى:

>بعد فترات طويلة عاشها هذا البرج من الابتعاد عن الحياة العاطفية استطاع مرة أخرى أن يستعيد اتزانه ويدخل فى حالة عاطفية جديدة ربما تكون هى العلاقة الأمثل بالنسبة له والتى طال انتظارها، لذلك يجب أن يحافظوا عليها..

برج الحوت على الصعيد الصحى

>لا تستهر ببعض الأعراض الصحية التى تدل على تخبط فى حالتك الصحية ويجب أن تخضع للفحوصات الطبية التى أمرك بها الأطباء حتى تتجنبوا بعض المشاكل التى أنتم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تقدم كبير سيهده أبناء هذا البرج فى حياتهم العملية فمزيد من المكاسب المادى سيحصدونها، نفس المر بالنسبة لحياتهم العاطفية فسيدركون الكثير من الرومانسية التى طالما حلموا به،اما الحياة الصحية فيجب أن ينتبهوا لها أفضل من ذلك.

حظك اليوم برج القوس السبت 19/3 /2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:>لا تتعامل مع تصرفات بعض المحيطين بك على إنها أسلوب دائم فى الشغل، الآراء المكونة عنك لن تحدد شخصيتك، والوصول إلى جميع الأهداف مرة واحدة لن يتحقق، حاول أن تتعامل مع طبيعة العمل بشكل تدريجى، و لا تنسى أن الخطوات المتتالية هى الطريق الأقرب و الأصح لتحقيق الأهداف وتنفيذ الأفكار، وإثبات القدرة والكفاءة فى العمل.

القوس على الصعيد العاطفى

>الغيرة و الشك لن يثمران علاقة ناجحة، تستخدم تفكيرك و أساليبك الذرية فى الإيقاع بشريك حياتك فى مشكلات تراها من وجهة نظرك كارثية، بالرغم من بساطتها، معايير الثقة بالنسبة لك تختلف عن معايير معظم الأشخاص، لا تتوقع الأسوأ دائماً، حتى لا يشكل صورة ذهنية يصعب محوها من عقلك.

القوس على الصعيد الصحى:

>تتلخص معظم مشكلاتك الصحية فى التفكير لفترات طويلة و التوتر الدائم الذى يسيطر عليك، أعراض التوتر أصبحت لا تفارقك وتبرز فى اهتزاز الساق بشكل دائم ولا إرادى، و ملامح الإرهاق التى تظهر على وجهك، حاول أن تهدأ وتنظم تفكيرك و تترك مساحة لعقلك كى يستريح.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متقلبة هذه الأيام، بسبب وجود بعض الشخصيات التى تثير اشمئزازك ببعض التصرفات، التى يعتبرها كثيرون عادية لكنك تأخذها بمحمل الجد وتؤدى إلى افعالك فى معظم الأوقات، و أفكار اشك التى تسيطر عليك فى معظم الأوقات من الممكن أن تدمر علاقتك بالحبيب.