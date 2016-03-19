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المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية يستضيف صاحبة كتاب "ثلاث سويديات فى القاهرة"

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المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية يستضيف صاحبة كتاب "ثلاث سويديات فى القاهرة" المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية يستضيف صاحبة كتاب "ثلاث سويديات فى القاهرة"
يستضيف المعهد السويدى بالإسكندرية الكاتبة السويدية آن إيدلستام فى مناقشة حول كتابها "ثلاث سويديات فى القاهرة"، ذلك اليوم السبت، بمقر المركز بالإسكندرية.

يذكر أن كتاب "ثلاث سويديات فى القاهرة" مأخوذ عن قصة حقيقية حول حياة ثلاث سيدات سويديات من أجيال مختلفة فى ، وهن الجدة هيلدا والأم إنجريد ومؤلفة الكتاب ذاتها الابنة أن والتغيرات الاجتماعية التى تمر بها البلاد خلال القرن العشرين وحتى الأعوام الأخيرة.

ويناقش الدكتور زكريا عنانى، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية،الكتاب مع الكاتبة السويدية ويقدم النسخة العربية من الكتاب.

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