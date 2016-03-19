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هل قصدت شذا حسون أحلام بتغريدتها: الصعود الى الهاوية؟!

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الجمعة 18-03-2016 18:52

في تغريدة بدت وكأنها موجهة الى الفنانة أحلام بعد قرار إيقاف برنامجها "ذا كوين"، غردت الفنانة العراقية شذا حسون عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": الصعود إلى الهاوية".
وبدا من التغريدة أن شذا حسون تشمت من أحلام، من دون أن تسميها، وذلك بعد سلسلة عنيفة من الخلافات التي وقعت بينهما، وبدأت عندما قالت شذى حسون في إحدى المقابلات الصحفية، إن لديها شروطاً في الظهور في إحدى حلقات برنامج Arab Idol، ومنها تنحي أحد أعضاء لجنة التحكيم، الأمر الذي جعل أحلام تشتعل غضباً وترد في تغريدة عبر "تويتر" :"سمعت فنانة الآن قاعدة بس تاكل إنَّ هي مستعدة تشارك في آراب أيدول بشرط وهو إزاحة أحد أعضاء لجنة آراب أيدول وبالنيابة عن الكل اسألها من دعاكي؟".
ثم تطورت الخلافات بين الفنانتين ووصلت إلى تبادل الشتمائم والإهانات، ووصلت إلى حد قول شذى عن أحلام "أنها كانت تريد أكثر" عندما تم عرض تظهر فيه احلام وهي تقبلها.

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سيدتي

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