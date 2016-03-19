الأمير جاكسون: لا يهمني إن كان مايكل جاكسون والدي أم لا

ردّ الأمير جاكسون Prince Jackson على تغريدة أحد متابعيه على تويتر معترفاً بأنه من الممكن ألا يكون مايكل جاكسون Michael Jackson والده البيولوجي، وأضاف: " لكن MJ ما يزال والدي، وأعتبر أنّ عهد الدم مع جاكسون Jackson هو أكثر سماكة من ماء الرحم. لقد قام والدي بتربيتي مع أخي وأختي".

أتى هذ الاعتراف بعد سؤال أحدهم الأمير على تويتر قائلاً: "الجميع يعرف أنك رو- كلاين Rowe-Klein ( عائلة والدته البيولوجية Debbie Rowe ) وليس جاكسون !!".

كلام الأمير جاكسون Prince Jackson عنى لمتابعيه متانة القرابة القوية التي كانت تجمعه بوالده الأسطوري الراحل Michael Jackson واعترافاً واضحاً منه بأنه لن يقبل والداً بديلاً.

كان هناك الكثير من الشائعات التي تدّعي أنّ الدكتور أرني كلاين Arnie Klein هو الذي أنجب أطفال الراحل Jackson من ديبي رو Debbie Rowe، والدة أطفال الراحل الثلاثة، إلا أنّ كلاين Kleinقد صبّ الزيت على النار في عام 2013، عندما قام بمقارنة صورة قديمة له بصورة للأمير جاكسون Prince Jackson، ما أشعل من جديد التكهنات والشائعات حول أبوّة المغني الذي رحل في عام 2009 لأولاده.

يُشار إلى أنّ موقع TMZ قد أكّد سابقاً أن لا مايكل جاكسون Michael Jackson، ولا الدكتور أرني كلاين Arnie Klein، هما والدا الأمير جاكسون Prince Jackson البيولوجيان.



خلافات عائلية تسيء إلى إرث الراحل مايكل جاكسون