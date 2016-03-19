الشلل الرباعي يجبر ممثل مصري على اعتزال التمثيل

أعلن الممثل المصري يوسف فوزي اعتزاله التمثيل، بسبب اصابته فجأة بشلل رباعي يمنعه من الحركة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه يحمد الله على كل شيء ولا يعترض على قدره الذي كتبه الله له، وأشار إلى أنه اعتذر عن عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية هذا العام والتي كانت من المفترض أن تعرض في شهر رمضان القادم، كما اعتذر عن فيلم سينمائي ايضا.

وأوضح يوسف إنه لا يمانع في المشاركة أي عمل لكن في حالة إذا إرتضى المخرجين بحالته وإن كان ذلك صعباً، لكن في أي حال من الأحوال لن يرضى أن يكون"عبئأ على أي من زملائه في الوسط الفني، لذا قرر أن يبتعد هو بقراره الشخصي.

وأنهى يوسف الذي تخطى حاجز السبعين من عمره كلامه قائلاً إنه يتابع تطورات مرضه مع أحد الأطباء ويلتزم بالعلاج لعله يشفى من المرض فالله قادر على ما لم يقدر عليه الأطباء.

ومن أِشهر أدوار الفنان يوسف فوزي مسلسل "أدم وجميلة" مع يسرا اللوزي وحسن الرداد وفيلم "ظرف طارق" مع أحمد حلمي واللبنانية نور.

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