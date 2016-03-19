سعد المجرد يحيي سهرات موازين 2016

أعلنت إدارة مهرجان موازين برمجة سهرة خاصة بسعد المجرد بموازين 2016 و ذلك يوم الجمعة 27 مايو المقبل .

يشار إلى أنها المرة الأولى التي سيحيي فيها سعد سهرته مع النجوم العرب على منصة النهضة ، حيث سبق له أن أحيى في بداياته سهرة مع بعض الفنانين الشباب المغاربة من بينهم بسمة بوسيل على منصة سلا سنة 2010.

كما أن جدلاً كثيراً أثير العام الماضي في الدورة الرابعة عشر لموازين بشأن مشاركة النجم المغربي سعد المجرد ، حيث سبق أن أثارت الصحافة المغربية عدم توصل سعد إلى اتفاق مع إدارة موازين بخصوص أجره الذي سيتقاضاه سعد مقابل سهرته آنذاك ، و يبدو أن التفاوض أثمر هذه السنة عن مشاركته التي يتوقع لها الجميع نجاحاً خاصاً .

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