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النجمة الأسترالية ايجي ازاليا لأول مرة في المغرب من خلال "موازين"

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الجمعة 18-03-2016 23:20

أعلنت جمعية مغرب الثقافات أن مغنية الراب الأسترالية إيجي أزاليا Iggy Azalea ، ستحيي سهرة لأول مرة بالمغرب يوم السبت 21 مايو على منصة السويسي في إطار فعاليات مهرجان "موازين .. إيقاعات العالم" الذي ينظم من 20 إلى 28 مايو.

وتمكنت النجمة البالغة من العمر 26 عاماً من مجاراة نجوم "الراب" في وقت قصير، حيث أصدرت أول أغنية رسمية بعنوان " Work " قبل أن تصدر بعدها أغنية " Bounce " وأغنية " Change Your Life ".

ومكنها إصدار ألبوم "The New Classic" من الالتحاق بركب فنانات "الراب" الموهوبات حالياً، حيث تم تصنيفه بالرتبة الثالثة في تصنيف بيلبورد 200، فيما صنفت أغنيتها الرابعة بعنوان "Fancy" في المرتبة الأولى في تصنيف بيلبورد 100 ومكنها من أن تصبح رابع مغنية "راب" تصل لهذه المرتبة.

وآخر إصدارات إيجي أزاليا أغنية "Pretty Girls" مع المغنية بريتني سبيرز Britney Spears العام الماضي .

 

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