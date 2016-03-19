راغب علامة يودع والده الى مثواه الأخير وتويتر يغص بالنجوم المعزين

ودع السوبر ستار راغب علامة اليوم والده السيد صبحي علامة، الذي توفي أمس الخميس بعد صراع مع المرض، ورافقه الى مثواه الأخير.

وقد تم الصلاة على جثمان الراحل ظهر اليوم الجمعة بعد الصلاة، ووري في الثرى في جبانة بئر حسن، ثم تقبل راغب التعازي في منزل العائلة الكائن في حارة حريك.

علامة الذي فقد والدته منذ أقل من شهر اثر تعرضها لأزمة قلبية، حمل النعش على كتفيه، وكان محاطاً بالأهل والأقارب والمحبين.

وكتب علامة عبر تويتر سلسلة من التغريدات جاء فيها: "الحمدلله أنه أبكانا على قبرهم ولم يبكيهم على قبري رحلت قبله الى جنة الخلد ولحق بها بفرح بعد شهرٍ تماماً اشتاق اليها.

ان والدي يعاني من مرضٍ عضال وكان يحكي لنا انها كانت تزوره كل ليلة في منامه وتقف على باب غرفته ولا تدخل عنده امس حكى لي انها اخذته معها.

الآن انا على يقين أنه رحل الى حبيبة عمره مطمئناً علينا وهم سوياً الآن في جنة الخلد تملؤهم الفرحة وضحكتهم التي تعودنا عليها".

كذلك غص تويتر بالنجوم المعزين، الذين واسوا زميلهم الفنان في هذا المصاب الأليم الذي حل به، ومن أبرز التغريدات:

نيكول سابا: "الله يرحمه.. الأهل خسارة كبيرة ما بتتعوّض للأسف، الله يصبّرك ويقوّيك ويخلّيلك عيلتك التانية".

يارا: خبر مؤسف، الله يرحم الوالد وتكون نفسه فى الجنّة والله يصبّركم.

سامو زين: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وفاه والد الصديق عشره العمر الفنان راغب علامه البقاء لله كل التعازي لأهل الفقيد.

يوسف الخال: راغب علامة.. رحلوا الكبار..الله يصبّرك و الله يخلّيك و يخلّيلك إم ولادك و يخلّيلك الشباب الصغار.

شكران مرتجى: البقاء لله الله يرحمه ويصبركم جميعاً من القلب لك كل التعازي.

زين العمر: تعازينا الحارة لعائلة علامة الكرام ولإخواني راغب وخضر بفقدان والدكم العزيز راجيًا الله ان يعطيكم الصبر أسكنه الله فسيح جنّاته.

سالم زهران: رحم الله الحاج صبحي علامة ما خطر ببالي ان ساعات قبل الامس حيث تناقشنا في الهموم والذكريات برفقة الحبيب ابو خالد ستكون الاخيرة.

نيشان: أحرّ التعازي والمواساة الى الصديق راغب علامة وخضر علامة في وفاة والدهم غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.

رويدا عطية: لقد آلمنا نبأ وفاة والدكم ، وفجعنا كما فجعكم ، فعند الله نحتسبه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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