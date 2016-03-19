مريم رجوي: تنسيق عالٍ بين نظام طهران و«داعش»

الرياض ، القاهرة - أحمد بن حامد، د ب أ

كشفت المعارضة الإيرانية مريم رجوي بأن حضور أفراد الحرس الثوري الإيراني والميلشيات التابعة لقوة القدس في سورية والعراق قد مهد معظم الأجواء لنمو وتوسع "داعش" من خلال أفراد الحرس الثوري ومرتزقتهم الذين يقتلون المعارضين المعتدلين في كلا البلدين. وأضافت بأن النظام الإيراني ليس حليف المجتمع الدولي ضد "داعش"، بل بالعكس أنه يعيش في علاقة تعايش سافر ومخفى مع" داعش" ولهذا السبب فان إزالة خطر "داعش" لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن يتم طرد عناصر الملالي من سورية والعراق مبينة بأن طهران على اتصال دائم مع قيادات "داعش" وهناك تنسيق عال بينهما. على صعيد متصل قال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" إن التنظيم في وضعية يطلق عليها "الجثوم الدفاعي." وأضاف :"لا يزال داعش مسيطرا على عدد من المناطق، ولكن يجب ألا ننسى أنهم خسروا 40% من هذه المناطق في العراق، حيث خسروا سنجار والرمادي وبيجي وتكريت، وعليه نحن نرى أن داعش في وضعية الجلوس الدفاعي كما نسميه هنا."