أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مريم رجوي: تنسيق عالٍ بين نظام طهران و«داعش»

Google+ Print
مريم رجوي: تنسيق عالٍ بين نظام طهران و«داعش» مريم رجوي: تنسيق عالٍ بين نظام طهران و«داعش»
124843063108.jpg

مريم رجوي

الرياض ، القاهرة - أحمد بن حامد، د ب أ

    كشفت المعارضة الإيرانية مريم رجوي بأن حضور أفراد الحرس الثوري الإيراني والميلشيات التابعة لقوة القدس في سورية والعراق قد مهد معظم الأجواء لنمو وتوسع "داعش" من خلال أفراد الحرس الثوري ومرتزقتهم الذين يقتلون المعارضين المعتدلين في كلا البلدين. وأضافت بأن النظام الإيراني ليس حليف المجتمع الدولي ضد "داعش"، بل بالعكس أنه يعيش في علاقة تعايش سافر ومخفى مع" داعش" ولهذا السبب فان إزالة خطر "داعش" لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن يتم طرد عناصر الملالي من سورية والعراق مبينة بأن طهران على اتصال دائم مع قيادات "داعش" وهناك تنسيق عال بينهما. على صعيد متصل قال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" إن التنظيم في وضعية يطلق عليها "الجثوم الدفاعي." وأضاف :"لا يزال داعش مسيطرا على عدد من المناطق، ولكن يجب ألا ننسى أنهم خسروا 40% من هذه المناطق في العراق، حيث خسروا سنجار والرمادي وبيجي وتكريت، وعليه نحن نرى أن داعش في وضعية الجلوس الدفاعي كما نسميه هنا."

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية