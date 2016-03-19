بريطانيا تعرض تقديم الدعم للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

كشف السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس ل"الرياض" عن تفاصيل زيارته لمقر مركز عمليات قوات التحالف الاسلامي المشترك ضد الارهاب في العاصمة الرياض وقال: قبل أسبوع زرت مركز العمليات للتحالف الاسلامي المشترك ضد الارهاب واستلمت مسودة ايضاح بالاهداف وآلية العمل وكان مفيدا جدا وفعالا.

كما بحث السفير البريطاني باسم حكومته إمكانية التعاون والخدمات التي ممكن أن يقدموها لدعم هذا التحالف, مثل التعاون لمكافحة الايدولوجيا وهو هدف من أهداف التحالف, وزيارات وتبادل خيارات وأفكار, لافتا في ذات السياق إلى أن التعاون بين السعودية وبريطانيا في مكافحة الارهاب ليس جديدا بل هوعميق وفعال.

واعتقد نجاح هذا التحالف الاسلامي لاسيما بعد نجاح التحالف العربي الذي قادته المملكة في اليمن, وأكد أن حكومة بلاده دعمت التحالف العربي في اليمن منذ بداياته, ووفرت كل الخبرات والامكانات لدعم المملكة في تحالفها والحكومة الشرعية في اليمن.

وقال: بريطانيا تسعى مع المملكة لتطبيق وتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والدفاع عن حدود المملكة, فهي تسير بمعية المملكة في الدعم السياسي لليمن من خلال مجلس الأمن الدولي, إلى جانب الدعم العملي والعسكري من خلال التعاون بين قوات السعودية وبريطانيا.

لافتا إلى أن بريطانيا ليست عضوا في التحالف العربي ولكنها تقدم دعما للتحالف من التدريب والتزويد بالخبرات والامكانات المتاحة.