بدأت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن في تجهيز ملفات ستة سجناء سعوديين يقبعون في سجون الأردن، وذلك لبدء تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والأردن.

وأكد ل"الرياض" رئيس شؤون رعايا السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سعدي الجردان، بأن عدد السجناء السعوديين في سجون الأردن 47 سجيناً يقبعون في عدة سجون أردنية، بينهم عدد اثنتين من النساء، منهم 28 سجيناً محكوماً، وعدد 17 سجيناً موقوفاً، وذكر بأنه بناء على تعليمات مقام الوزارة وبتوجيه من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل آل سعود، تمت زيارة السجناء السعوديين في عدد من السجون الأردنية قبل أيام، وتم الوقوف على أحوالهم، لافتاً إلى سرعة تفاعل وتعاون المسؤولين في مراكز الإصلاح الأردنية في حل المشكلات التي يواجهها السجناء خاصة كبار السن منهم.

يذكر أن اللجنة الأردنية السعودية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية عقدت اجتماع في تاريخ 6/1/2016م في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة محمد المطيري مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات الحكومية في السعودية مع مسؤولي في الأردن، وتم على أساس الاجتماع تحديد الآلية التي على أساسها يتم وضع قوائم المحكومين والموقوفين بين البلدين.