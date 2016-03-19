فيصـل بن بنـدر لـ«الرياض»: العاصمـة ستظـل مشتعلـة بالفعاليات والمواطن الذراع الأهم لنجاح الأنشطة السياحية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن الرياض ستظل مشتعلة بالفعاليات والمهرجانات المفيدة التي تعود بالنفع على المواطن والمقيم، واصفاً في تصريح ل"الرياض" عقب جولة سموه يوم أمس على مهرجان "ربيع الرياض" الثاني عشر الذي تقيمه أمانة منطقة الرياض في ساحة الاحتفالات بحي الجزيرة (مخرج 16) وحي البجيري بمحافظة الدرعية، هذا الحراك الثقافي السياحي الذي شهدته الرياض خلال الأسبوع الحالي بالفعاليات ذات المغزى والمعنى الكبير لما فيها من التلاحم والتقارب والتآلف، إضافة إلى الراحة للجميع.

المواطن الذراع الأهم لنجاح الأنشطة السياحية ورأيت الرضا في عيون الزوار

سموه ناقش الزوار عن جودة الخدمات وشدد على أهمية استمرارية التطوير

داعب الأطفال وسأل الزوار عن مستوى أريحية الكراسي والجلسات ومدى رضاهم عن جودة المرافق السياحية

وقال أمير منطقة الرياض إن الأهم أن تجد الأسرة في هذه المواقع الاطمئنان وإيجاد الفعالية التي تريحها في كثير من الأمور، متوقعاً سموه الكثير الكثير من عوامل الجذب السياحي لمدينة الرياض، مؤكداً في الوقت ذاته أن المواطن هو الذراع المهم الذي يعين ويساعد على تحقيق هذه النجاحات.

وبين الأمير فيصل بن بندر أن زيارته لموقع البجيري وساحة الجزيرة أعطت تصورا وانطباعا ان العمل الذي قامت به الأمانة عمل حضاري، "أنتج وأنجز هذه العطاءات الجيدة التي نراها أمامنا والتي أراها في عيون الزوار بالراحة والاطمئنان وأيضاً قضاء الوقت السعيد"، مؤكداً أن هذه النجاحات تسجل للأمين وزملائه في إدارات الإدارات المعنية بهذه الفعاليات والمناشط، متمنياً تقديم المزيد من الجهد في سبيل توفير الراحة للمواطن.

وقام سمو أمير منطقة الرياض بجولة على أركان المهرجان اطلع خلالها على الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمعرض والتي تستهدف كافة أفراد الأسرة والمجتمع وتهدف إلى توعية وتثقيف الزوار حول أهمية الحدائق والتشجير.

وجسّدت أنشطة وفعاليات المهرجان بحي البجيري في الدرعية تاريخ المملكة الأصيل ومراحل نشأتها وتطورها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد- رعاهم الله.

وقد اطلع سموه على الفعاليات المقامة بحي البجيري حيث خصصت الأمانة بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هذا الموقع لاقامة المهرجان هذا العام حرصاً منها على راحة الزوار وإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان فيما يتعلق بالتشجير والحدائق وكيفية العناية بالزهور ومعرفة أنواعها وطرق المحافظة عليها.‪ ‬وتجول سموه الكريم على الانشطة المقامة في الحي حيث يحتوي على العديد من الفعاليات المختلفة كسجادة الزهور المميزة، وسجادة الصباريات والنباتات الصحراوية بطريقة جميلة وعلى أرضية مميزة من الحجر البركاني، وكذلك ساحة للتشكيل الشجري، إضافة إلى مسيرة كرنفالية ومجموعة من الزهور الموزعة علی الساحة التي تضفي جمالا علی الموقع التاريخي والتراثي بحي البجيري بمحافظة الدرعية.

ثم زار سموه ساحة الاحتفالات بحي الجزيرة ، وتجول في موقع مهرجان ربيع الرياض 12 ، حيث اطلع على الفعاليات المقامة هناك واستمع الى شرح عن الانشطة المصاحبة والفعاليات التي تهدف الى تعزيز الوعي البيئي والاهتمام بالتشجير والحدائق .

وشاهد سموه خلال الجولة سجادة الزهور التي تحتوي على اكثر من مليون واربعمائة الف زهرة اضافة الى سجادة بانوراما "عاصفة الحزم" التي تحكي قصة تضافر جهود جنودنا البواسل وأعمالهم القيمة وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمننا واستقراره.

مشاهدات من الجولة

-بعيداً عن البروتوكولات والمراسم كانت جولة الأمير فيصل بن بندر يوم أمس لتلمس احتياجات المواطنين الترفيهية وقياس مدى رضاهم عن الخدمات والفعاليات المقامة حيث توقف سموه وسأل الزوار والزائرات عن جودة المرافق ومدى راحتهم، أسئلة أمير الرياض تضمنت أدق التفاصيل حيث سأل سموه الزوار عن أريحية الكراسي والجلسات، ووصولاً لتوفير نقاط كهربائية لمساعدة الزوار على شحن أجهزتهم وجوالاتهم.

-الأطفال كانوا سعيدين بمقابلة سموه وأتاح لهم الوقت الكافي لالتقاط الصور الخاصة والسماع منهم أكثر عن أريحية هذه المواقع الترفيهية.

-في كل سؤال واستفسار يناقشه سموه مع الزوار والتي لاقت ثناء الزوار يوجه سموه لأمين منطقة الرياض الشكر والثناء قائلاً سموه هذه أهم شهادة لكم "قاصداً سموه ثناء وانطباع الزوار الجيد عن المرافق الخدمية".

-أمير الرياض كان يوجه القائمين على المهرجانات وهذه المرافق ببذل المزيد والحرص على استمرارية هذه النجاحات والعطاءات المتميزة، مطالباً في الوقت ذاته بتقديم المعلومات الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالإرشادات السياحية والهندسية التي خصص لها ركناً خاصاً في موقه مهرجان الربيع بساحة الجزيرة شرق الرياض.

-الأمير فيصل بن بندر حرص خلال جولته على متابعة من يقدمون الخدمات من مقاهٍ ومطاعم بساحة البجيري وتجول داخلها وناقش العاملين فيها واطلع على جودة الخدمات المقدمة.

-أحد المطاعم بالبجيري عرض لوحة على مدخل المطعم حول توفير فرص وأولوية عمل للشباب السعودي والتي أثنى وبارك سموه هذه الخطوة.