«تطبيق» لتقييم مساجد محطات الطرق السريعة

أطلقت المؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد تطبيق "عين اليقين" الذي يرشد المسافرين إلى أقرب المساجد التي تشرف عليها ويوفر خدمة الإبلاغ عن ملاحظات المصلين.

وتقدم المؤسسة من خلال جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب تعريفاً بعملها، إذ تبني المؤسسة مساجد مخصصة تلائم حاجة الطرق السريعة وروادها من المصلين، كما أنها توسع وترمم المساجد القديمة، وتعمل على الصيانة الدورية للمساجد بأيد سعودية.

وبحسب منسق إدارة المشروعات غازي محمد، فأن هناك شركاء تميز وهم المحطات التي طابقت معايير المؤسسة في بناء المساجد، موجهاً رسالة لأصحاب المحطات كي يساعدوهم في تطبيق المعايير اللائقة بمكانة المساجد.

وعن رؤية المؤسسة يذكر غازي: أنه يهمهم أن تكون مساجد الطرق نموذجية في خدماتها وتعتمد مواصفات قياسية في أعمالها، وفي الوقت نفسه جاذبة لعابري ومرتادي الطريق، مشيراً إلى أنه بامكان زائري معرض الكتاب أن يقدموا المساعدة التي يرغبون في تقديمها لهذا البرنامج.

ولفت منسق إدارة المشروعات بالمؤسسة، أن برنامج "طهِّرا" يوظف العوائل السعودية المحتاجة، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية، للإشراف على مساجد الطرق وتنظيفها، كما أنه يوفر سكن قريب من المسجد ورواتب مجزية للعاملين عليها.