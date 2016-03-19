معرض الكتاب يودّع زائريه ويرسّخ قيمة المعرفة والثقافة والوعي

يودع جمهور القراءة مساء اليوم، الدورة العاشرة من معرض الرياض الدولي للكتاب وسط ارتياح عام لنجاح المعرض الذي يشكل ظاهرة بين معارض الكتب في العالم العربي، ليس فقط لتسجيله أرقاما قاسية في المبيعات وإنما للإقبال والتفاعل الجماهيري الكبير. علما أن المعرض هذا العام صادف عطلة دارسية خففت إلى حد ما، الزُحام المعهود في الدورات السابقة. غير أن ما يميز هذه الدورة، ويحسب لإدارة المعرض فيها هو الانتقال إلى مرحلة الجرد والاحصاء الدقيق لعدد الزوار معتمدين كاميرات الباركود في بوابات المعرض، لتحديد أعداد الزوار الذين بلغوا حتى نهاية مساء أول أمس الخميس ب 291.866 ألف شخص وهو الرقم الذي لا يمكن أن نقارنه مع الدورات السابقة للمعرض كونها جاءت بالتخمين. أما إعلان عناوين الكتب الأكثر مبيعا التي أطلقته بعض المواقع والصحف، فلا يمكن الاعتماد عليه، لأن الكثير من الناشرين المحليين والعرب لم يتقيد بتسجيل

شهد عروضاً مسرحية وسينمائية سعودية وورشاً إبداعية

الكتاب أثبت أنه الحاضن الأكبر لجميع الثقافات والفنون الجميلة

الكتب من خلال الباركود والذي سوف يكون ملزما من دورة العام المقبل حسب مصدر في إدارة معرض الكتاب الذي لم يشهد هذا العام، مشكلات رقابية صارخة، تؤثر على سمعة المعرض. صحيح أن ثمة عناوين استبعدت منذ الأيام الأولى من قبل إدارة المطبوعات (وهي مستقلة عن إدارة المعرض) إلا أنه وحسب مصدر من داخل هذه الإدارة، أكد أن الابلاغات لم تكن كثيرة مقارنة بأعوام سابقة، ويقصد بهذه الابلاغات، هو الخيار الذي يتاح للزائر بأن يبلغ عن أي كتاب يرى أنه يخل بالعادات والتقاليد المحلية، الأمر الذي يفتح السؤال حول هذا الخيار المتاح لكل شخص قد لا يكون ملما أصلا بصنعة الكتب وخصوصية بعض الكتب الأدبية والثقافية. الناشرون العرب هنالك من تذمر منهم بسبب المواعيد والتواقيت الضيقة لاخراج وادخال الكتب من وإلى المستودعات، تذمرٌ آخر جاء من الجمهور الذي تم الزامه بتسجيل مشترياته في فاتورة تطلب منه عند الخروج، هذا التذمر تبدد في الأيام الأخيرة من المعرض، بعد أن تعود القراء والمشترون على النظام! إلا أن الجدل الذي لم ينتهِ من قبل القراء كان حول أسعار الكتب المتباينة في المعرض من دار لأخرى، والتي فتحت المجال لتعليقات القراء حول وجود استغلال من قبل بعض الدور النشر المحلية والعربية لمستهلك الكتاب السعودي، وهي تعليقات تستحق المناقشة، كون الكثير من هؤلاء القراء والمستهلكين يجهلون القيمة المتباينة من كتاب لآخر، فالكتاب المترجم الحديث، لا يقيّم بعدد الصفحات، بل من خلال إضافة سعر حقوق الترجمة وأجر المترجم وتصميم الغلاف والإخراج الداخلي وجودة الورق والطباعة، غير أن كتب معرض الرياض ليست كلها مترجمة وحديثة بطبيعة الحال، فثمة الكثير من الناشرين الذين يتضاربون حقا في الأسعار وبعض هؤلاء يمتلك مطابع حديثة لكنه يبيع الكتب بأسعار مبالغ فيها. الأمر الذي يستدعي تدخل لجنة رقابية على الأسعار، في السنوات المقبلة، كي تكون منصفة للناشر والقارئ على حد سواء. جانب آخر يستحق التوقف في دورة هذا العام هو المتطوعات والمتطوعون السعوديون المدربون بحرفية في معرض الكتاب والذين بلغ عددهم 350 متطوعا ومتطوعة في الداخل و60 متطوعا في خارج مقر المعرض والذين أثبتوا براعة في المساعدة في خروج المعرض بشكل ناجح على المستوى التنظيمي في المعرض الذي شهد العديد من الفعاليات والاحتفاليات من المسرح إلى العروض السينمائية والورش الإبداعية التي أكدت جميعها أن الكتاب هو الحاضن الأكبر لجميع الثقافات والفنون الجميلة.

بعض الناشرين اشتكوا من المواعيد الضيقة لدخول وخروج الكتب للمستودعات وأيضا هناك من تذمر من مسألة الفواتير.. تبطء حركة الخروج..

المعرض ليس فقط قراء يبتاعون الكتب وإنما أيضا فرصة مهمة للناشرين مع المكتبات ولعقد صفقات بينية، بمئات الآلات.