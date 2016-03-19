حبس شقيقتين لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بحبس شقيقتين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجين بمنطقة حدائق الأهرام.

كانت معلومات قد وردت للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد ممارسة شقيقتين "سها وسمر" للأعمال المنافية للآداب مع الخليجيين، وترددهما على المنشآت السياحية للقاء الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وكشفت تحريات العقيدين محمود هويدى رئيس قسم التحريات وياسر شعير رئيس قسم المعلومات بإدارة الاداب بالجيزة، أن المتهمتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب بفيلا بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية وألقت القبض عليهما بصحبة خليجيين فى أوضاع مخلة، وكشفت التحريات حصولهما على 1000 جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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