تسجيل حالة وفاة رابعة بالغاز السام الناتج عن قصف داعش لكركوك

صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية أرشد الصالحى، بأن حالة وفاة رابعة سجلت لطفلة متأثرة بإصابتها بالغاز السام الناتج عن قصف صاروخى لتنظيم(داعش) ناحية "تازة" بمحافظة كركوك شمالى العراق مؤخرا.

وقال الصالحى، فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة، إن مستشفى كركوك العام أعلن عن وفاة الطفلة معصومة شريف التى تبلغ من العمر عشر سنوات، ليرتفع عدد الوفيات بالغاز السام إلى أربع حالات.

ودعا الصالحى دائرة الطب العدلى العراقية إلى تسجيل حالات الوفيات بصورة دقيقة لان إصدار شهادة الوفاة وتأكيد الوفاة بأنها بسبب الغازات السامة مهم فيما يخص "توثيق الحادثة".

وكان تنظيم(داعش) قصف المدنيين فى "تازة" بأربعين صاروخا بها مواد كيماوية سامة أدت إلى إصابة 800 شخص، وأن الكشف الميدانى أظهر أن القذائف احتوت على غاز الخردل (h.b)، وتم تسجيل حالة الوفاة الأولى لطفلة دون الثلاث سنوات يوم الجمعة الماضى.

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