طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 48 طلعة جوية على مواقع داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 48 طلعة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير آليات وأسلحة للتنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الجمعة أن طيران القوة الجوية نفذ أربع طلعات قتالية، وطيران الجيش 12 طلعة على قواطع العمليات ضد داعش.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى نفذ 15 ضربة جوية فى مناطق: الكبة وخورسباد والعياضية بنينوى وبشير بكركوك أسفرت عن قتل 7 إرهابيين وتدمير ثلاثة مفارز "هاون" و15 موقعا قتاليا وأسلحة للتنظيم.

كما نفذ طيران التحالف 17 طلعة جوية قتالية فى مناطق: المحمدى والتقدم والبو حياة بالأنبار وتلعفر والموصل بنينوى والشرقاط بصلاح الدين، أسفرت عن قتل 22 إرهابيا وتدمير سيارة ونفق ومفرزة "هاون" وأسلحة ومركز اتصالات للتنظيم.

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