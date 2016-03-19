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وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم بلاده لتونس فى مواجهة الإرهاب

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وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم بلاده لتونس فى مواجهة الإرهاب وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم بلاده لتونس فى مواجهة الإرهاب

>أكد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت دعم فرنسا لتونس فى مواجهة الإرهاب، خاصة فى ظل التطورات الجارية فى ليبيا.

وقال ايرولت – خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره التونسى خميس الجهيناوى - أن فرنسا ستقف إلى جانب تونس، مؤكدا أن تركيز حكومة وفاق ليبى تعد من أولويات بلاده، خاصة وأن تونس معرضة للتأثر بما يحدث فى ليبيا، وتابع" نحن واعون بمدى أهمية استقرار ليبيا بالنسبة لتونس".

وأعلن الوزير الفرنسى أن بلاده ستخصص 20 مليون يورو لتمكين تونس من إقتناء تجهيزات أمنية وعسكرية، وقال إنّ الإرهاب يستهدف كلا من تونس وفرنسا، نظرا لتبنيهما القيم المشتركة فى الديمقراطية والتعددية والانفتاح.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن ايرولت قوله إنّ حجم التعاون الأمنى الثنائى بين فرنسا وتونس تضاعف أربع مرات ما بين عامى 2014 و2015.

وأكد ايرولت استعداد فرنسا لدعم تونس ماليا وإقناع دول الإتحاد الأوروبى للوقوف إلى جانبها إقتصاديا، وقال " التونسيون يعانون من مشاكل إقتصادية وإجتماعية، تستطيعون الإعتماد على فرنسا وكذلك شركائها الأوروبيين".

وقد اتفق ايرولت خلال اجتماعه من الجهيناوى على انشاء صندوق دعم الاقتصاد التونسى بقيمة مليار يورو على مدى خمسة أعوام، وذكرت إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية أن المبلغ سيخصص للاستثمار فى المناطق الداخلية والإصلاحات الهيكلية الكبرى للاقتصاد التونسى.
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