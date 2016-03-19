"توفيق أبو أحمد" منسقاً عاماً لقائمة فى حب مصر للمحليات بكفر الشيخ

قال توفيق أبو أحمد أمين عام حزب المؤتمر بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له ، إن قائمة في حب مصر للمحليات اختارته منسقاً عاماً لها بالمحافظة، واختارت عماد جرجس مسئولا للإتصال السياسي بالحملة.

وأضاف أن الأمانة العامة للقائمة بالقاهرة برئاسة محمد عزت المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" للمحليات، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ السابق، اختارته للتنسيق للمحليات بمدن قرى المحافقظة.

وقال توفيق أبو أحمد المنسق العام للحملة بمحافظة كفرالشيخ في تصريحات صحفية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل المكتب التنفيذى للحملة بالمحافظة، كما سيتم الإعلان عن مقر الحملة وتلقى طلبات الراغبين في الترشح لتمثيل القائمة بجميع المدن والمراكز وقري المحافظة.

جدير بالذكر أن توفيق أبو أحمد ينتمي لعائلة تعمل بالسياسية منذ عقود طويلة، حيث مثل العائلة 2 من نواب البرلمان علي مدار سنوات طويلة، فيما يعمل أبو أحمد محاسباً بشركة الدلتا للسكر ويبلغ من العمر 51 عاماً.

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