بالصور.. جلال مرة يطالب قيادات النور بالتواصل مع المواطنين ووضع برامج خدمية

التقى المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، اليوم الجمعة قيادات الحزب بقطاع وسط الدلتا والتى تضم محافظات الغربية والمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية، بمقر أمانة الحزب فى محافظة كفر الشيخ؛ وذلك لمناقشة خطة العمل فى المرحلة القادمة.

وناقش مرة خلال الاجتماع، وضع برامج خدمية مقرونة بجداول زمنية للتنفيذ تهدف في المقام الأول لمصلحة المواطن المصري مشددًا على ضرورة استمرار التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

شارك فى الاجتماع الدكتور مجدى سليم مسئول قطاع وسط الدلتا وأمين الحزب فى محافظة كفر الشيخ، وطارق مهدى مسئول شئون النواب والمهندس أسامة عبدالمنصف أمين حزب النور فى محافظة المنوفية والدكتور محمد خليفة وكيل الحزب فى كفر الشيخ لشئون اللجان النوعية وياسر عبدالغنى أمين مساعد الحزب فى محافظة الغربية ولفيف من قيادات الحزب فى القطاع.

وكيل حزب النور بكفر الشيخ يجتمع بأمناء المراكز لبحث تلقى شكاوى المواطنين