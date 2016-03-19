"إسكان الوادى الجديد" يشكل لجنة لدراسة تعديل الاشتراطات البنائية المؤقتة

قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن المديرية قد انتهت من تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تعديل الاشتراطات البنائية المؤقتة فى إطار توجيهات وزارة الإسكان على مستوى المحافظات، فى إطار حل مشكلات العقارات التى يتم بناؤها دون الالتزام بتلك الاشتراطات البنائية مما يتسبب فى تزايد تحرير المخالفات البنائية ضد المواطنين.

وأضاف حسين أنه تم اقتراح إضافة المادة 20 من القانون 106 بخصوص المبانى التى تقع على عدة منافذ ضمن مقترحات تعديل الاشتراطات البنائية والذى سيتم عرضه على الجهات المختصة لتمريره بهدف القضاء على كافة تلك المشكلات فى هذا الصدد.

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