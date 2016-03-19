مكتبة الإسكندرية تشارك فى معرض جامعة المنيا للكتاب بأبرز إصداراتها غدا

تشارك مكتبة الإسكندرية فى معرض جامعة المنيا للكتاب الذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة، اعتبارا من غد الأحد.

وتعرض المكتبة أبرز إصداراتها، ومنها: كتاب اليخت الملكى «محروسة»، كتالوج ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية، كتالوج ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، سلسلتى أوراق ومراصد، مجلة ذاكرة مصر المعاصرة، كتاب "الآثار العربية: منتخبات من أبحاث المؤرخ الدكتور جواد على"، وكتاب "التراث الموريسكى المخطوط".

وتقدم المكتبة الهدايا من الكتب والإصدارات لزائرى جناح المكتبة بالمعرض، كما تعرض المكتبة إصدارات مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، وذلك فى إطار الشراكة بينهما، وتأتى مشاركة مكتبة الإسكندرية فى إطار الشراكة الممتدة بين مكتبة الإسكندرية وجامعة المنيا، حيث استضافت جامعة المنيا أول سفارة للمعرفة فى صعيد مصر لتقديم الدوريات والأبحاث العلمية والكتب النادرة للطلاب، وقد لقيت إقبالاً متميزًا ورواجًا كبيرًا من طلاب الكليات العلمية للجامعة.

- مكتبة الإسكندرية تشارك فى معرض جامعة المنيا للكتاب بأبرز إصداراتها

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