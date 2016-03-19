نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة الحفل الذي أقامه محمد سالم الظاهري بمناسبة زفاف نجليه سلطان إلى كريمة عبدالله سالم عبيد الظاهري وحمودة إلى كريمة جمعة سالم عبيد الظاهري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بفندق سانت ريجيس في أبوظبي الشيخ محمد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.