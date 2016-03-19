سلطان بن زايد وطحنون وسيف بن محمد يحضرون أفراح المهيري والعميمي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان عصر أمس الحفل الذي أقامه مبارك عبدالله محمد المهيري بمناسبة زفاف نجله حارب إلى كريمة جمعة سعيد حارب العميمي وذلك في صالة الأعراس بالخبيصي في العين.

كما حضر الحفل - الذي تخللته عروض شعبية من التراث الإماراتي لفرقتي العيالة والحربية - كل من الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، ومحمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن ركاض العامري، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري، وعدد من الوزراء ورؤساء الدوائر المحلية وكبار الشخصيات.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد والشيوخ والحضور الكريم التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وإلى والد العروس وأقارب العروسين سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة فيما أعرب أهالي العروسين عن بالغ سرورهم لحضور وتشريف الشيوخ حفلهم ومشاركتهم أفراحهم.