ريم الهاشمي: 66% موظفات بالقطاع العام

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن النجاح في مواجهة المخاوف وتخطيها يفتح أبواب الإبداع والتطور أمام صاحبه إلى آفاق أكثر رحابة، وأضافت أن الإنجاز يعني بالضرورة الانتقال إلى ما وراء منطقة الراحة والأمان، وخوض غمار المشقات والمخاطر بغية تحقيق الأهداف، حيث تقاس أهمية الإنجازات بدرجة الجهد المبذول في اجتياز الصعاب لبلوغ التميز.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الفعالية التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال احتفالاً بشهر تاريخ المرأة، تحت عنوان «النساء.. رائدات المستقبل»، وتضمنت جلسات نقاشية تفاعلية، شارك فيها مجموعة من سيدات الأعمال الناجحات، ومسؤولون في القطاع الحكومي وأكثر من 700 طالب وطالبة جامعيين من مختلف الجنسيات، وألقت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي كلمة أكدت فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة المرأة وتشجيعها على تبوؤ المناصب القيادية، عبر إطلاق مبادرات متنوعة تهتم بكل ما يخص المرأة ورفعتها.

وأشارت إلى أن 66% من موظفي القطاع العام هم من النساء، وخاطبت الشباب مباشرة بقولها إن 60% من التعداد السكاني في المنطقة هم أقل من 25 عاماً، وهؤلاء لديهم الكثير من الطموحات لتحقيقها، واختتمت معاليها كلمتها بالتأكيد على أن الشباب يمتلكون من الطاقة ما يؤهلهم للوصول إلى ما يطمحون إليه.

تنمية بشرية

حضر الفعالية معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ونجلاء المدفع، مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال، وخولة السركال، المدير العام لنادي سيدات الشارقة، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسس ورئيس متحف المرأة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي الخيرية، ونجلاء الرستماني، الكاتبة الصحافية والمستشارة الإعلامية، وعدد من الأساتذة والعاملين في الجامعة الأميركية بالشارقة. وهدفت الفعالية، التي عقدت تحت شعار «لأنها هي»، إلى التأكيد على الدور الرئيسي للمرأة في التنمية البشرية، والنهوض بها كونها مربية الأجيال.

تجارب

وفي كلمتها قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن الإنسان يزداد قوة حين يتغلب على مخاوفه، ويصبح صاحب تجربة وحكمة، من خلال خبرات مهمة يكتسبها ويبني عليها في كل مرة ينجح فيها.

وتناولت الشيخة بدور القاسمي تجربتها الشخصية في التعامل مع المخاوف وصولاً إلى تحقيق الأهداف، مشيرة إلى أنها خلال تجربتها في تسلّق جبل إلبروس في روسيا خلال الصيف الماضي، البالغ ارتفاعه 18 ألفاً و500 قدم، والذي يعتبر أعلى جبل في روسيا وأوروبا، واجهت صعوبات جمة في إتمام المهمة، وكادت تتخلى عنها، لكنها وبإرادة قوية قررت في النهاية عدم الاستسلام، وتمكنت من قهر جميع الصعاب وبلوغ قمة الجبل.

تنظيم

تضمنت فعالية «النساء.. رائدات المستقبل» تنظيم 4 جلسات نقاشية، حملت الأولى عنوان الفعالية الرئيسية «النساء رائدات المستقبل»، والثانية جلسة نقاش مفتوح تحت عنوان «أهمية ريادة المرأة للأعمال»، فيما تناولت الثالثة نقاشاً حول دراسات المرأة، والرابعة حول «الاحتفاء بشخصية المرأة، وشجاعتها، والتزامها».