عمر بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يقدمان واجب العزاء

قدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن، زايد علي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي، اللذين استشهدا خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما لمجلسي العزاء في مربح بالفجيرة ومدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرتي الشهيدين البطلين، داعيان الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.