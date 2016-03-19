سعود بن صقر يحضر أفراح الخنبولي في سيح الأشقر

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس الحفل الذي أقامه محمد بن عزيز الخنبولي في منطقة سيح الأشقر برأس الخيمة بمناسبة زفاف نجليه سعيد إلى كريمة عبدالله محمد راشد الخنبولي ومانع إلى كريمة المرحوم سيف أحمد بن رشود الخنبولي.

كما حضر الحفل.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ جاسم بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة اسمنت الاتحاد برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري إلى جانب كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل وجمع من المدعوين والضيوف من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصدقاء العريسين.

وقدمت الفرق الحربية والشعبية والرواح فنونهما التراثية الإماراتية وذلك ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهنئة للعريسين متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.