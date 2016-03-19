أمل القبيسي: قواتنا المسلحة درع تحمي مكتسبات دولتنا

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن قواتنا المسلحة هي مصدر فخرنا ودرع الوطن التي تحمي مكتسبات دولتنا العزيزة وتضحيات أبناء الإمارات التي يقدمونها لنصرة الحق في سبيل إعادة الشرعية والاستقرار إلى اليمن الشقيق، ستظل خالدة في سجلات التاريخ، وأن بطولاتهم ومواقفهم تنصب في رفعة هذا الوطن ونصرته.

جاء ذلك خلال تقديم معاليها واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين، زايد علي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي، يرافقها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مطر سهيل اليبهوني الظاهري وعائشة سالم بن سمنوه وناعمة عبدالله الشرهان وأحمد محمد الحمودي وعلياء سليمان الجاسم.

وأعربت معاليها عن خالص التعازي وصادق المواساة للأسرتين، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ الله دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه، ويديم نعمة الأمن والأمان والتطور في دولتنا العزيزة في ظل قيادتها الرشيدة.

وقالت معاليها، إن أرض الإمارات الطيبة التي أنجبت هذه الكوكبة من الشهداء الأبرار، هي التي تنبت الخير وتنشر العطاء في ربوع العالم أجمع، وعهدنا أن تظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية خفاقة، وأن تبقى تضحيات شهدائنا الأبرار نصب أعيننا نستلهم منها الثبات والقوة.

وأضافت «شعرنا خلال لقائنا أسر الشهيدين وأطفالهم بما عبروا عنه من فخرهم بتضحيات اخوانهم من جنودنا البواسل بكل الفخر والاعتزاز، وبأبهى صور الانتماء إلى دولة الإمارات، والدفاع عن حاضرها ومستقبلها وقيمها، ونؤكد لهم أن أعضاء المجلس وشعب الإمارات هم إخوانهم وأبناؤهم ويقفون إلى جانبهم، كما عودتنا قيادتنا الحكيمة التي هي قدوتنا في كل شيء».