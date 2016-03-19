عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات ونيوزيلندا تاريخية

استقبل جون فيليب كي رئيس وزراء نيوزيلندا في العاصمة أوكلاند أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس وزراء نيوزيلندا، وتمنيات سموهما لنيوزيلندا وشعبها دوام التقدم والازدهار، وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره النيوزيلندي أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - النيوزيلندية، وقال سموه إن دولة الإمارات ونيوزيلندا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وودية تتسم بالاستقرار، ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها مؤكداً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وحرص قيادتي البلدين على تفعيل هذه العلاقات وتطويرها، وأعرب سموه عن أمله في أن تسفر زيارته لنيوزيلندا عن نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، منوهاً إلى ظهور إشارات إيجابية تشجع على توسيع وتعميق قنوات التعاون الثنائي بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتشجيع الاستثمارات وجرى بحث مجالات عدة كالأمن الغذائي والسياحة والتعليم والزراعة التي تحظى باهتمام البلدين، حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تعاون

ومن جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، موراي ستيوارت ماكولاي وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي يتمتع بها البلدان من خلال إقامة شراكات ناجحة ومثمرة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمنفعة والخير، وتم استعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته رحب وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وأكد حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات انطلاقا من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات والموقع الجغرافي الممتاز والتقدم الاقتصادي الذي تشهد الدولة في مختلف المجالات.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وموراي ستيوارت ماكولاي ترأسا أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - النيوزيلندية بحضور أعضاء اللجنة من البلدين، وتوجه سموه خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير لوزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي وأعضاء وفد بلاده، وعبر عن سعادته بزيارة نيوزيلندا لترؤس اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي في ختام الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - النوزيلندية ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.

كما شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المواد الزراعية والأغدية ومذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المنتجات الحيوانية والأعلاف ومذكرة تفاهم لإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك الإماراتي - النيوزيلندي ومذكرة بشأن تحسين فرص الأعمال والاستثمار بين غرف اتحاد التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونيوزيلندا.