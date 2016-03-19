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محمد بن زايد: حماة الأمة يصنعــــــون تاريخاً جديداً لمنطقتنا

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محمد بن زايد: حماة الأمة يصنعــــــون تاريخاً جديداً لمنطقتنا محمد بن زايد: حماة الأمة يصنعــــــون تاريخاً جديداً لمنطقتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتزاز وفخر شعب الإمارات بأبنائه الأبطال الذين يقدمون البطولات والتضحيات العظام في أغلى صورها وأبهى مشاهدها في ساحات العز والشرف والبذل.

وقال سموه عن جنودنا الأبطال: «هم حماة الوطن والأمة هم من يصنع في لحظات مفصلية تاريخاً جديداً لمنطقتنا وسيظلون على الدوام نماذج مضيئة في مسيرتنا الوطنية وتاريخ المنطقة، تذكرهم الأجيال بكل فخر واعتزاز».

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن محمد عبيد الحمودي وزايد علي الكعبي اللذين استشهدا خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن صفوف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

عز وشموخ

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الوقفة التاريخية التي وقفتها أسر وأهالي الشهداء الأبطال هي وقفة عز وشموخ وهي تعبر، إلى جانب المشاعر الفياضة التي أبداها شعب الإمارات تجاه تضحيات شهدائنا، عن أصالة أبناء هذه الأرض الذين نشأوا على قيم الولاء والانتماء وحب الوطن وكانوا بحق أوفياء لسير وتاريخ الآباء والأجداد وتضحياتهم لأجل هذه الأرض الطيبة.

وأعرب سموه - خلال الزيارتين اللتين قام بهما لمجلسي العزاء في كل من مدينة دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة ومنطقة مربح في الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين البطلين داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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