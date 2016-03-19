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حزب الوفد: لدينا بدائل للحقائب الوزارية التى تسعى الحكومة لتعديلها

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حزب الوفد: لدينا بدائل للحقائب الوزارية التى تسعى الحكومة لتعديلها حزب الوفد: لدينا بدائل للحقائب الوزارية التى تسعى الحكومة لتعديلها
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن حزبه يتحفظ على إبقاء التشكيل الوزارى الحالى كما هو، وخاصة فيما يخص المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوفد جهز ورقة عمل عن رؤيته للحكومة الحالية انتهت إلى ضرورة إجراء تعديلات على 4 حقائب وهى المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط.

وبسؤاله عن أسماء بعينها يطرحها الوفد لتكون بدائل حال إجراء تغيير على تلك الحقائب، أكد فؤاد فى تصريحات خاصة، أن الوفد لديه اسم أو 2 لكل حقيبة وزارية، لافتاً إلى أنه يتحفظ عن ذكرها.

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