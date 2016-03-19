وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان اليوم بمشاركة 160 شركة

يفتتح الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة، فى دورته الـ81 والتى تستمر فعالياتها، حتى 2 مايو المقبل.

وقال وزير الزراعة، إن مساحة المعرض هذا العام تبلغ 22 ألف متر، قابلة للزيادة، ويشارك به أكثر من 160 شركة، تعرض عدد من النباتات والأشجار المختلفة والنادرة، ونباتات الظل والزينة وزهور القطف، والصبارات، فضلاً عن مستلزمات الحدائق، بالإضافة إلى مشاركة المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح فايد، أن المعرض يستقبل جمهوره من الزائرين والمهتمين بالزهور والنباتات النادرة يومياً طوال أيام المعرض، من التاسعة صباحاً ، حتى العاشرة مساءً.

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