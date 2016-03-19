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#في_إفريقيا – خالد بيبو لـ في الجول: استغلال الثغرات طريق التأهل.. ومؤمن زكريا أمام تحدي

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#في_إفريقيا – خالد بيبو لـ في الجول: استغلال الثغرات طريق التأهل.. ومؤمن زكريا أمام تحدي #في_إفريقيا – خالد بيبو لـ في الجول: استغلال الثغرات طريق التأهل.. ومؤمن زكريا أمام تحدي

يرى خالد "بيبو" لاعب الأهلي السابق أن فريقه قادر على التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا وأن مواجهة ريكرياتيفو دي ليبولو ليست صعبة.

ويستضيف الأهلي منافسه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي يوم السبت في ملعب برج العرب في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد التعادل ذهابا سلبيا بدون أهداف.

وتحدث بيبو لـFilGoal.com قائلا:"الأهلي قادر على التأهل فالمباراة ليست صعبة".

وأكمل"على مارتن يول أن يلعب على استغلال الثغرات الدفاعية في المنافس الأنجولي وتسجيل عددا من الأهداف".

وأضاف"يجب علاج اللاعبين نفسيا من إهدار الفرص وليس فنيا فقط".

وأوضح اللاعب المتوج بلقب دوري الأبطال مع الأهلي عام 2001"فعلى سبيل المثال مؤمن زكريا أهدر نفس الفرصة في أربع مباريات على التوالي لذلك هو أمام تحدي في لقاء ريكرياتيفو".

وأتم"أنصح بالهدوء وعدم التسرع لأن مثل هذه الأشياء تأتي بنتائج عكسية".

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