رئيس سموحة لـ في الجول: الأهلي يريد المهدي سليمان.. وهذا شرطنا لبيعه

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إن مسؤول بالأهلي قد تحدث معه يطلب فيه ضم المهدي سليمان حارس مرمى الفريق.

ويجيد المهدي سليمان صاحب الـ28 عاما مع سموحة هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من إجمالي 21 مباراة وتلقت شباكه 25 هدفا.

وأضاف عامر لـFilGoal.com يوم الجمعة "مسؤول بالأهلي تحدث معي حول رغبته في ضم المهدي سليمان حارس الفريق".

ورفض رئيس سموحة الإفصاح عن هوية المسؤول الذي تحدث معه.

وتابع "لن نبيعه بأقل من 10 ملايين جنيه.. فهو حارس ممتاز ويتبقى في عقده عامين".

وجدد المهدي تعاقده حتى نهاية موسم 2018-2019.

وسأل FilGoal.com المهدي سليمان حارس الفريق وقال: "لم يتحدث معي أحد من الأهلي.. وليس لي وكلاء حتى أنني عند تجديد تعاقدي مع سموحة لم يكن معي وكيل وأنا أتفاوض بنفسي".

ويضم مركز حراسة المرمى في الأهلي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض.

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