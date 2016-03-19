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حظك اليوم برج الأسد السبت 19 مارس

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حظك اليوم برج الأسد السبت 19 مارس حظك اليوم برج الأسد السبت 19 مارس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان

عاطفياً: كن ناضجاً واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات

صحياً: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية


ابراج مكتوب
 

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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