هجوم مسلح على سيارة نقل ومقتل شاب بالبحيرة

أطلق قبل قليل مجهولون النيران على سيارة نقل محملة بالفاكهة بدائرة قسم النوبارية بالبحيرة فى ظروف غامضة مما تسبب فى مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث بالحادث وبالفحص تبين للرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية أثناء سير سيارة نقل دبابة محملة بالفاكهة يستقلها " مصطفى . م . أ " ومقيم محطة 2 بذور وشاب أخر وبطريق أبو بكر الصديق تعرضا لهجوم مسلح من قبل مجهولين مما أدى لمقتل المذكور جراء إصابته بطلق نارى بالرأس .

وعلى الفور وجه اللواء محمد خريصة مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه فى أسرع وقت .

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