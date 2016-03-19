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حظك اليوم برج الميزان السبت 19 مارس

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حظك اليوم برج الميزان السبت 19 مارس حظك اليوم برج الميزان السبت 19 مارس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع

عاطفياً: قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سبباً في تحسن العلاقة بالشريك، فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة

صحياً: العقبات الصغيرة لن تشكل عائقاً أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية


ابراج مكتوب
 

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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