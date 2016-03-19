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لاعب بنفيكا عن ملاقاة بايرن: يمكننا فعل ما يرى الكثيرون أنه مستحيل

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لاعب بنفيكا عن ملاقاة بايرن: يمكننا فعل ما يرى الكثيرون أنه مستحيل لاعب بنفيكا عن ملاقاة بايرن: يمكننا فعل ما يرى الكثيرون أنه مستحيل

(إفي): أكد الأرجنتيني إدواردو سالفيو لاعب بنفيكا البرتغالي أن فريقه قادر على إلحاق الهزيمة ببايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وبدا سالفيو واثقا حين أكد أنه وزملاءه في الفريق البرتغالي أثبتوا بالفعل "في أكثر من مناسبة" قدرتهم على "تحقيق ما يرى الكثيرون أنه أمر مستحيل".

وتابع "يمكننا فعل كل شيء. أثبتنا ذلك في عدة مرات بالفعل. باستطاعتنا أن ننجز ما يعتبره الكثيرون شيئا مستحيلا"، وذلك عبر حسابه على (تويتر) الاجتماعية.

جدير بالذكر أن قرعة دور ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أوقعت بنفيكا مع العملاق البافاري.

ومن المنتظر أن يحل بنفيكا ضيفا على بايرن بملعب الأخير أليانز أرينا في الخامس من أبريل المقبل، وبعدها بثمانية أيام يلتقي الفريقان مجددا على ملعب (النور) معقل النسور.

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