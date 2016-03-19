فينجر عن ضم إبراهيموفيتش: الإجابة في تلك اللحظة هي لا

(إفي): نفى المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينجر اليوم اهتمامه بضم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مؤكدا شعوره بـ"الاندهاش" من هذه الشائعات.

وقال فينجر ردا على سؤال بخصوص الأمر: "في هذه اللحظة الاجابة هي لا. لدينا أشياء أخرى نقلق بخصوصها في هذا التوقيت. لا نفكر في زلاتان".

وتابع المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي بالمدينة الرياضية للنادي "أنا مندهش من طرح مثل هذا الأمر الآن".

يشار إلى أن إبراهيموفيتش (34 عاما) ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي بختام الموسم الجاري حيث تقول كل المؤشرات أنه سيرحل من النادي الباريسي نحو دوري جديد.

ولعب السويدي لأندية مالمو وأياكس ويوفنتوس وانتر ميلانو وبرشلونة وإيه سي ميلان بجانب باريس سان جيرمان.

وتوج زلاتان مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بالدوري الفرنسي قبل ثمان جولات على نهاية المسابقة.

يشار إلى أن ابراهيموفيتش رفض في 2000 التعاقد مع أرسنال وذلك بسبب عدم تقبله فكرة اجراء اختبار أمام أعين فينجر.