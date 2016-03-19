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بالفيديو - ميدلزبره يعاقب المحمدي وهال سيتي على إهدار الفرص السهلة

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بالفيديو - ميدلزبره يعاقب المحمدي وهال سيتي على إهدار الفرص السهلة بالفيديو - ميدلزبره يعاقب المحمدي وهال سيتي على إهدار الفرص السهلة

عاقب ميدلزبره ضيفه هال سيتي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي الجناح الأيمن على إهدار الفرص السهلة ليفوز 1-0 في الوقت القاتل.

ويتصارع الفريقان على المركز الثاني خلف المتصدر برنلي برصيد 74 نقطة.

وقبل المواجهة كان ميدلزبره 67 نقطة في الترتيب الثالث بينما هال سيتي رابعا بـ66 نقطة نحو أمل الصعود لدوري الدرجة الأولى.

واشترك أحمد المحمدي في الدقيقة 78 بدلا من روبرت سنودجراس والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

وبعد دخوله بأربع دقائق أهدر أحمد المحمدي تسجيل هدف سهل أمام بعد وصوله كرة أمام الست ياردات لعبها على الطائر لكنها ذهبت فوق العارضة وضاعت فرصة هدف قاتل.

وواصل هال سيتي إهداره للفرص السهلة من خلال رأسية سام كلوكاس وتصويبة من محمد ديامي.

وعكس الخطورة، أرسلت كرة عرضية في الدقيقة 90 حولها ديفيد نوجينت بالرأس في الشباك وسط حسرة من لاعبي هال ومدربهم ستيف بروس.

وواصل النمور نتائجهم السلبية للمباراة السادسة على التوالي وتجمد رصيد هال عند 66 نقطة في المركز الرابع.

بينما صعد ميدلزبره للوصافة بـ70 نقطة.

المعهود أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان مباشرة لدوري الدرجة الأولى، بينما يلعب أصحاب الترتيب من الثالث للسادس دورة مجمعة على البطاقة الثالثة المؤهلة.

شاهد فرصة المحمدي والهدف

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فيديو اليوم السابع

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