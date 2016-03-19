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2112 ألف طن متوسط يومى لحمولات السفن المارة بقناة السويس خلال يناير الماضى

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2112 ألف طن متوسط يومى لحمولات السفن المارة بقناة السويس خلال يناير الماضى 2112 ألف طن متوسط يومى لحمولات السفن المارة بقناة السويس خلال يناير الماضى
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن متوسط الحمولات اليومية بالمجرى الملاحى للقناه من الاتجاهين خلال شهر يناير 2016 بلغ 2112.6 ألف طن مقارنة بشهر يناير 2015، والذى بلغ فيه متوسط الحمولات اليومية 2249 ألف طن من الاتجاهين.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس حول إحصائيات البضائع طبقاً لاتجاه السفن خلال شهر يناير 2016، أن إجمالى الحمولات من اتجاه الشمال بلغت 29243 ألف طن خلال يناير 2016، مقارنة بـ33899 ألف طن خلال يناير 2015 بنسبة انخفاض وصلت إلى 13.7 %

وأشارت التقارير إلى أن الحمولات من اتجاه الجنوب خلال يناير 2016 وصلت إلى 36249 ألف طن، مقابل 35820 ألف طن العام الماضى بنسبة زياد 1.3%.

وأضافت التقارير الملاحية أن إجمالى الحمولات خلال يناير من الاتجاهين بلغت 65492 ألف طن بمتوسط يومى 2112.6 ألف طن، وإجمالى الحمولات فى يناير 2015 وصلت إلى 69719 ألف طن، بمتوسط يومى 2249 ألف طن

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