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النائب علاء الدين والى: عودة بث جلسات البرلمان عقب بيان الحكومة مباشرة

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النائب علاء الدين والى: عودة بث جلسات البرلمان عقب بيان الحكومة مباشرة النائب علاء الدين والى: عودة بث جلسات البرلمان عقب بيان الحكومة مباشرة
أكد النائب علاء الدين والى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان سينهى الجدل حول مطالب بعض النواب بعودة البث المباشر لجلسات البرلمان، عقب إلقاء حكومة المهندس شريف إسماعيل لبيانها تحت القبة والمقرر له يوم 27 مارس الجارى.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيعيد بث الجلسات مباشرة على القنوات، عقب بيان مباشرة، وذلك لعرض القوانين التى سيناقشها البرلمان، موضحا أن المجلس انتهى تماما من إعداد اللائحة الداخلية ومراجعة قوانين المرحلة الانتقالية وهو ما سيجعل مهمة عودة البث أسهل.


>- بهاء أبو شقة: عودة البث لجلسات أمر ضرورى وهام لتعريف الرأى العام بما يحدث
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