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ننشر أسماء الوفد الثانى لطلاب "تحيا مصر" المسافر لروسيا 25 أغسطس

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ننشر أسماء الوفد الثانى لطلاب "تحيا مصر" المسافر لروسيا 25 أغسطس ننشر أسماء الوفد الثانى لطلاب "تحيا مصر" المسافر لروسيا 25 أغسطس
ينشر "اليوم السابع" أسماء الوفد الطلابى الثانى لطلاب "تحيا " المقرر له زيارة روسيا الاتحادية، يوم 25 أغسطس المقبل على أن تستمر الرحلة شهرا كاملا، بحيث يعود الوفد 25 سبتمبر المقبل، حيث تهدف الرحلة فى المقام الأول لتنشيط السياحة بين مصر وروسيا، حيث وضع الطلاب معايير خاصة للاختيار بين المتقدمين وهى قوة اللغة الإنجليزية، وقوة المستوى التعليمى والمعلومات الثقافية، وعدم الانتماء لأى فكر متطرف.

ويضم الوفد الطلابى الثانى كلا من :

أحمد محمد يوسف زعتر
>تقي أحمد حلمي أحمد أبو الغار
>أحمد صلاح عبد الفتاح محمد مرسى
>عمرو محمود شكرى
>سماء بدوي محمد سالم
>علياء محمد بهجت خليل الفزارى
>دنيا فرج حلمي فرج
>محمد نبوي محمد مطاوع
>أحمد شريف محمد
>إسلام أحمد مصطفي
>باسل محمد عزت
>مصطفي إسماعيل يس عويس
>سلمي تمام محمد
>حمزه احمد ذكى
>دنيا باهر سليمان محمد توفيق
>روان سرور
>مياده احمد محمود غالب
>رامى طارق فتحى عبد الرحيم مراد
>احمد علي محمد علي جويده
>منةالله وحيد نشأت علي أبوالدهب
>أحمد مجدي عوض العدوى
>شيماء فاروق ذكي محمد هنداوى
>محمد صبري شافعي أحمد
>هاشم هاني محمد عوضين
>شيرين اشرف محمد
>أحمد محمد فوزيأحمد علاء حلمي محمد سليمان
>باسم مدحت لطفي محمد


>الوفد الثانى من طلاب "تحيا مصر" يغادر إلى روسيا 25 أغسطس لتنشيط السياحة
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مصر 365

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