الجبلاية: قرار نهائى برفض الأمن عودة الجمهور فى أى مسابقة ولجميع الأندية

أكد محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجهات الأمنية أرسلت خطاباً رسمياً للجبلاية، يفيد بمنع حضور الجماهير، فى مباريات دور الـ 23 و الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فضلاً عن مسابقتى الدورى العام، وكأس مصر ، مشيراً إلى أن القرار يطبق على جميع الأندية دون استثناء، متمنياً أن تعكف الأندية عن إثارة البلبلة بالإلحاح على طلب حضور أعضاء الجمعية العمومية، أو تقليص عدد الجماهير المسموح لهم، ومثل تلك الطلبات، التى ليس لها جدوى.

وأعرب محمود الشامى، عن دهشته من الخطاب الذى أرسله نادى الزمالك لاتحاد الكرة، قائلاً: "جالنا جواب غريب شوية من الزمالك، بيقول أنه فى زيارة مرتضى منصور للسيد رئيس الوزراء، وافق الأخير مشكوراً على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة الأبيض ودوالا الكاميرونى، فأرجوا تيسير الأمور والتعاون معنا..اتحاد الكرة طلب من إدارة الزمالك إرسال صورة من الموافقة الكتباية، من أجل مخاطبة الإتحاد الإفريقي، الذى أكد أن المباراة بدون جمهور..ففوجئنا بجواب أخر يفيد أن الأمن وافق على حضور 1000 مشجع فقط، ولم يصلنا خطاب رسمى من الجهات الأمنية يفيد ذلك حتى الأن".

أوضح عضو الجبلاية، خلال تصريحاته لبرنامج "الكرة مع الحياة" مع حازم إمام، أن ملف عودة الجماهير أصبح مجمداً، لعدم وجود رغبة من بعض المسئولين بعودة الجماهير للمدرجات، مؤكداً إنه إذا استمر تجميد الملف، فلن تعود الجماهير السنة القادمة أيضاً، لافتاً إلى أن الأمن هو صاحب القرار النهائى فى الأمر، والجبلاية ليس لها إرادة قوية فى اتخاذ القرار.

أضاف الشامى، أنه سيقوم بفتح ملف عودة الجماهير للمدرجات خلال الجلسة المقبلة، مؤكداً أنه فى حالة "اختباء" بعض أعضاء الجبلاية، ورغبتهم فى عدم التصدى للأزمة، سيقوم بالإفصاح عن أسمائهم للرأى العام.

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