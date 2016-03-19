"الزراعة":تستعد لاستقبال 9 ألاف رأس عجول حية وطرحها بالأسواق خلال أيام

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استعدت لاستقبال 2000 رأس من العجول الحية ذبيح فورى قادمة من إثيوبيا، بالإضافة إلى 6000 رأس من أرجواى، و1000 رأس قادمة من أوكرانيا، تصل خلال أيام يتم طرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وتخلو من أى أمراض وبائية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الحيوانات المستوردة من دول المنشأ تخضع إلى جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية، وخالية من الإمراض لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة ومواجهة غلاء الأسعار، مضيفاً أن هناك لجان مشكلة من قبل "الهيئة" لفحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة ببلد المنشأ قبل شحنها والسماح بدخولها للبلاد، لافتاً إلى أن جميع العجول الحية يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقات الاستيرادية.

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