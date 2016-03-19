وزيرة الهجرة تلتقى بأعضاء النادى المصرى بدبى.. وتشيد بروحهم الوطنية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها التقت بأعضاء النادى المصرى بدبى بدولة الإمارات مساء اليوم الجمعة وذلك فى إطار جولتها بدولة الإمارات للتعريف وشرح طبيعة الشهادات الدولارية، بمشاركة الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم ومثلين عن البنوك.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن اللقاء مع أعضاء النادى المصرى بدبى تطرق للشهادات الدولارية وطالب أعضاء النادى بوجود فريق ممثل عن البنوك الثلاثة لفترة معينة للترويج وتسهيل كافة المعوقات أمام المواطنين خلال طرح الشهادات الدولارية، لافته إلى أنها شعرت بالروح الوطنية العالية لدى المصريين خلال اللقاء، قائلة "لقيت مواطن بسيط بكنيسة جبل على رغم أنه لم يكن لديه حساب بنكى ولكنه أعرب عن رغبته الشديدة فى خدمة بلده".

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