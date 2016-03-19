قيادى إخوانى:الجماعة لديها كارثة فى الحسابات المالية و"جريمة" فى الإدارة

أكد ياسر فتحى، القيادى بلجنة الشباب المركزية لجماعة الإخوان، أن الجماعة لديها كارثة فى الحسابات المالية والإدارات المتعلقة بأموال الجماعة، وليس لديها أى تخطيط أو دراسات جدوى إلى جانب وجود أزمات لديها فى مجال العلاقات العامة والإعلام، مهاجماً من يدعون بوقف الحديث عن أزمة الإخوان الداخلية.

وأضاف فتحى فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "لدينا كارثة فى الحسابات والإدارة المالية، ومصيبة فى العلاقات العامة والإعلام، وبلوى فى التخطيط ودراسات الجدوى، وجريمة فى الهيكل والإدارة، ثم نسمع لو سمحت ما تتكلمش عليهم وقت الأزمة، ده مش وقته نطلع من الأزمة وبعدين يتم معاتبتنا، أمال لما نعوز نحل الأزمة نعمل أيه".

ويأتى هذا الهجوم بعد دعوة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، قيدات وكوادر الجماعة بعدم الحديث حول الأزمة الداخلية للتنظيم.

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