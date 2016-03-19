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"الكهرباء": تركيب 2221 عداد مسبوق الدفع بدور العبادة حتى الآن

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"الكهرباء": تركيب 2221 عداد مسبوق الدفع بدور العبادة حتى الآن "الكهرباء": تركيب 2221 عداد مسبوق الدفع بدور العبادة حتى الآن
كشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 انتهت من استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع بدور العبادة، بعدد 2221 مسجد وكنيسة على مستوى الجمهورية حتى الآن.

وأوضح اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف التى تم تركيب بها العدادات مسبوقة الدفع بها بلغت 1534 عداد، فيما بلغ عدد المساجد الأهلية 646 مسجد بإجمالى 2180 مسجد.

وأشار اليمانى إلى أنه تم الانتهاء من تركيب العدادات مسبوقة الدفع بـ41 كنيسة على مستوى الجمهورية حتى الآن، مشيراً إلى أن المحليات ووزارة الأوقاف تتعاون مع شركات الكهرباء لسرعة تغير كافة العدادات التقليدية بدور العبادة المسبوقة الدفع للمساعدة فى ترشيد الاستهلاك.

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