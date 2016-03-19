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للتخلص من الإمساك بعد الولادة القيصرية.. اشربى ميه واستشيرى الطبيب

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للتخلص من الإمساك بعد الولادة القيصرية.. اشربى ميه واستشيرى الطبيب للتخلص من الإمساك بعد الولادة القيصرية.. اشربى ميه واستشيرى الطبيب
الإصابة بالإمساك بعد الولادة القيصرية أمر شائع ويصيب كثير من السيدات بشكل واضح، وهو عرض يتوقعه الأطباء، وله أكثر من طريقة فى العلاج والتخلص منه حتى لا تعانى المرأة بعد الولادة.

الإمساك بعد الولادة القيصرية


>وأكد الدكتور رضا بهاء - استشارى النساء والتوليد - أن الإمساك من الأعراض المزعجة خاصة للسيدة التى وضعت مؤخرا، لذا فمن الأفضل أن تتبع بعض الطرق السهلة والحيل التى تسهل لها عملية الإخراج وتخلصها من الإمساك كليا بعد الولادة.

طرق وملينات طبيعية للتخلص من الإمساك بعد الولادة القيصرية


>الإمساك يحتاج عدة حيل وملينات طبيعية - حسب توضيح استشارى النساء والتوليد - وعلى السيدة أن تكون على تواصل دائم بطبيبها المولد، لتتمكن من متابعة العرض بعد الولادة بشكل سليم، ومن أهم هذه الطرق والملينات:

- تناول الخس والخضراوات الورقية من أهم المساعدات والملينات.
>- شرب كميات كبيرة من المياه.
>- الفواكه الطازجة من الملينات الطبيعية.
>- الاهتمام بملاحظة نسبة الإمساك وضرورة الاتصال بالطبيب المتابع إذا احتاج الأمر للملينات الدوائية فى بعض الحالات.
>-لا تؤجلى التبرز لأنه يساعد على زيادة المشكلة.
>- اهتمى بشرب السوائل بكثرة بجانب المياه فهى هامة للغاية فى تلك الفترة.
>- يمكن أيضا اللجوء للمشروبات الدافئة فى تليين البطن كالشمر والينسون ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.

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